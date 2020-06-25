 Ф’юрі не впевнений у перемозі Джошуа над Усиком | Бокс | Champion.com.ua
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Ф’юрі не впевнений у перемозі Джошуа над Усиком

Сьогодні 16:59 500 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій з Ентоні Джошуа
Ф’юрі не впевнений у перемозі Джошуа над Усиком
#Ф’юрі, #Джощуа, #Усик

Джерело - klitschko-brothers.com.

Чинний чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі сумнівається у бої з володарем титулів WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"У мене ніколи не було упевненості в тому, що я вийду на ринг із Джошуа. Як я можу бути переконаний в цьому? Джошуа необхідно боксувати з Кубратом Пулєвим та Олександром Усиком. Як я можу бути впевненим, що він не програє цим бійцям?

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Крім того, не можна зі стовідсотковою упевненістю ствержувати, що і я здобуду перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером. Можливо, йому вистачить одного раунду, щоб розгромити мене. І все, як то кажуть, на добраніч... На шляху до цього бою дуже багато перешкод. Тому я ненавиджу говорити про гіпотетичні поєдинки. Не можу сказати, що наш бій з Джошуа напевно відбудеться. Але якщо ми обидва переможемо у двох наступних поєдинках, звісно, це станеться", - розповів Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником.

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