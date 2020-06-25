 Президент WBC: Ф'юрі зустрінеться з Вайтом після третього бою з Вайлдером | Бокс | Champion.com.ua
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Президент WBC: Ф'юрі зустрінеться з Вайтом після третього бою з Вайлдером

Сьогодні 10:25 761 0
Сулейман вніс ясність в бій Ф'юрі - Вайт
Президент WBC: Ф'юрі зустрінеться з Вайтом після третього бою з Вайлдером
#Ф'юрі, #Вайт, #Сулейман

Джерело - World Boxing News.

Всесвітня боксерська рада (WBC) не допустить, щоб володар титулу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів об'єднавчий бій з Ентоні Джошуа, перш, ніж проведе захист з Ділліаном Вайтом.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Всесвітня боксерська рада постійно підтверджує, що обов'язковий захист чемпіона WBC в суперважкій вазі повинна пройти проти обов'язкового претендента і тимчасового чемпіона Ділліан Вайта. Цей поєдинок повинен відбутися після третього бою Ф'юрі з Вайлдером.

З огляду на дані обставини, WBC не розглядатиме запит з приводу підвищення кого-небудь в суперважкій вазі до статусу франчайзингового чемпіона, поки не будуть виконані вимоги з приводу обов'язкового захисту", - сказав Сулейман.

Раніше, Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві.

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