Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом

Українському боксеру Олександру Усику не варто проводити бій з Ділліаном Вайтом.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я не хочу, щоб Усик і Вайт проводили поєдинок. Це дуже ризикований бій для обох, тому що вони обидва хочуть отримати титульний бій. А якщо запропонувати їм це, то вони скажуть: Що? Чому ми повинні боксувати?