Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом

Джерело - Boxing News 24.
Українському боксеру Олександру Усику не варто проводити бій з Ділліаном Вайтом.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Я не хочу, щоб Усик і Вайт проводили поєдинок. Це дуже ризикований бій для обох, тому що вони обидва хочуть отримати титульний бій. А якщо запропонувати їм це, то вони скажуть: Що? Чому ми повинні боксувати?
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Знаю, що Усик готовий битися з будь-яким суперником. Але його і Ділліана цікавлять тільки поєдинки за чемпіонський пояс. Вони не повинні боксувати один з одним. Усик і Вайт є обов'язковими претендентами по лініях WBO і WBC відповідно", - зазначив Гірн.
Нагадаємо, Паркер хоче битися з Усиком.