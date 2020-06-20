Бій між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) може відбутися у жовтні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Є проблема з Олександром Усиком, який поб'ється з Чісорою, ймовірно, в жовтні. Це повинний був бути обов'язковий захист поясу від Ентоні Джошуа, так що ми можемо опинитися в ситуації, що у Ентоні не буде всіх поясів.

Я зроблю все, щоб залишити пояса у нього, звичайно ж вдаючись до законних заходів. Усик не дав можливість провести бій Пулєва за пояс IBF. IBF сказала, що Джошуа треба битися саме з ним.", - сказав Гірн.