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Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора

Сьогодні 08:49 797 0
Едді Гірн прокоментував бій Усик - Чісора
Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора
#Усик, #Джошуа, #Чісора

Джерело - tribuna.com.

Бій між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) може відбутися у жовтні.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Є проблема з Олександром Усиком, який поб'ється з Чісорою, ймовірно, в жовтні. Це повинний був бути обов'язковий захист поясу від Ентоні Джошуа, так що ми можемо опинитися в ситуації, що у Ентоні не буде всіх поясів.

Я зроблю все, щоб залишити пояса у нього, звичайно ж вдаючись до законних заходів. Усик не дав можливість провести бій Пулєва за пояс IBF. IBF сказала, що Джошуа треба битися саме з ним.", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Паркер хоче битися з Усиком.

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