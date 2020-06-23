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Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні

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Українець є одним з головних претендентів на чемпіонський пояс
Гірн: Усик може побитися з Джошуа навесні
#Гірн, #Усик

Джерело - Boxing News 24.

Український боксер Олександр Усик менше, ніж через рік може вийти на титульний бій проти Ентоні Джошуа, якщо той до того пір не втратить пояса IBF, WBO, WBA. 

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У кожного чемпіона є обов'язкові претенденти. У Ентоні Джошуа їх два: Кубрат Пулєв, з яким він буде битися в наступному бою, а потім Олександр Усик. У нас є проблема з Усиком. Він повинен отримати шанс поборотися за титул чемпіона світу. Можливо, Джошуа поб'ється з ним навесні.

Важливо: Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора

Деякі обов'язкові претенденти не є бійцями, які більше за всіх на світі заслуговують титульного бою. Ділліан Вайт - один з тих, хто більше за інших заслуговує битися за титул. Тому давайте надамо йому таку можливість", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, Паркер хоче битися з Усиком.

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