Український суперважковаговик Олександр Усик не збирається завершувати кар'єру на даному етапі.

Про це заявив промоутер боксера Олександр Красюк.

"В Усика немає планів виходу на пенсію на даному етапі. Поки він буде перемагати, він буде шукати більш високих результатів.

Кожен рано чи пізно повинен завершити кар'єру. Але Усик хоче стати єдиним боксером в історії, який став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях", - сказав Красюк.