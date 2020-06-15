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Промоутер вибрав нового суперника Усику

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Олександр Усик після бою із Дереком Чісорою може битися з Ділліаном Вайтом
Промоутер вибрав нового суперника Усику
#Арум, #Усик, #Вайт, #Джошуа

Джерело - sport.ua.

Об'єднавчий бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) важливіший, ніж битви з обов'язковими претендентами Ділліаном Вайтом (27-1, 18 КО, версія WBC) і Олександром Усиком (17-0, 13 КО, версія WBO).

Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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"Вайт може побитися за титул тимчасового чемпіона або за інше звання, яке його задовольнить. Тим часом Джошуа і Ф'юрі проведуть два поєдинки. Можливо, буде краще, якщо Вайт поб'ється з Усиком, щоб визначити справжнього претендента.

Я думаю, що після завершення пандемії коронавірусу бокс буде зовсім іншим. Люди працюють разом, вони бажають влаштувати найкращі бої. Не потрібно зобов'язувати їх битися з обов'язковими претендентами", - відзначив Арум.

Нагадаємо, у Джошуа можуть забрати пояс WBO через уникнення бою з Усиком.

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