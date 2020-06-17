Красюк: Або Джошуа б'ється з Усиком, або з Ф'юрі, але без титулу WBO

Команда Олександра Усика збирається відстоювати своє право на чемпіонський бій у надважкій вазі.

Про це заявив генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

"Обов'язковий захист проти Усика повинен відбутися перед боєм Джошуа з Пулєвим. Але ми проявили гнучкість і не дуже наполягали на цьому поєдинку, дозволивши Ентоні провести обов'язковий захист титулу IBF, поки Усик поб'ється з Дереком Чісорою.

Але це було зроблено з розрахунком, що чемпіон WBO (хто б це не був - Джошуа або Пулєв) повинен провести обов'язковий захист проти Усика. Це означає, що або Джошуа б'ється з Усиком, або змагається з Ф'юрі без титулу WBO", - сказав Красюк.