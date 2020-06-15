 Вайт подав до суду - вимагає бій за титул WBC | Бокс | Champion.com.ua
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Вайт подав до суду - вимагає бій за титул WBC

Сьогодні 17:40 1241 0
Боксер давно числиться обов'язковим претендентом
Вайт подав до суду - вимагає бій за титул WBC
#Ф’юрі, #Вайт

Джерело - sport.ua.

Ділліан Вайт, який понад рік є обов'язковим претендентом на чемпіонський титул WBC суперважкої ваги, проте його поєдинок постійно відкладається, вирішив подати до суду.

Про це повідомляє Sky Sports.

Раніше британець повинен був битися за титул до лютого 2021 року, однак йому спершу потрібно дочекатися третього поєдинку Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера, який, швидше за все, раніше 2021 року не відбудеться.

Крім того, Ф'юрі, який володіє титулом WBC, вже погодив фінансові умови поєдинку з Ентоні Джошуа, з яким зустрінеться, якщо переможе Вайлдера.

Вайта в планах Ф'юрі немає, а організація WBC поки не поспішає організовувати бій для обов'язкового претендента, що змусило Ділліана подати до суду на WBC.

Вайт володіє титулом тимчасового чемпіона WBC.

Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.

Раніше Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році.

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