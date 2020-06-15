Едді Гірн прокоментував бій Джошуа – Ф’юрі

Два заплановані бої між володарем титулів WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі будуть відбуватися у різних містах.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми хочемо провести шоу подібного рівня в Великобританії. Це було б фантастична подія. Нам відомо, що Саудівська Аравія теж хотіла б провести цей бій у себе. Та й Китай робив нам пропозиції. Це ж мегабій! Кожна країна, яка організовує великі заходи, хоче цієї бій. Багато хто хотів би провести його в Великобританії, але інші країни готові зробити кращу пропозицію. Ми повинні представити пропозиції представникам боксерів. У нас буде угода на два бої, так що вони будуть проходити в різних місцях", - розповів Гірн.

Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.

Раніше Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році.