У Джошуа можуть забрати пояс WBO через уникнення бою з Усиком

У WBO прокоментували бій Джошуа - Ф'юрі

У WBO відреагували на новину про домовленість британських чемпіонів в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі про два бої у 2021 році, нагадавши про те, що Джошуа спершу повинен провести обов'язковий захист поясу проти Олександра Усика.

Про це розповів президент WBO Пако Валькарсель.

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"Мені подобається бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі між чемпіоном WBO Ентоні Джошуа і колишнім чемпіоном WBO Тайсоном Ф'юрі, але обов'язковий захист титулу WBO повинна бути наступною", - розповів Валькарсель.

Нагадаємо, Джошуа вийшов на протест Black Lives Matter на милицях.