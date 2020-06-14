Арум: Усик - не тільки прекрасний боксер, але і чудова людина

Джерело - Boxingnews 24.
Об'єднання поясів у надважкій вазі є основним завданням найближчого часу.
Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
"Я вважаю, що необхідно об'єднати титули в надважкому дивізіоні. Тоді у нас не буде ніяких проблем з тим, щоб переможець побився з Ділліаном Вайтом, якщо він до того часу не програє.
Першочергова мета - об'єднати титули, а потім треба позбутися обов'язкових претендентів. Зараз такими є Ділліан Вайт і Олександр Усик, що йде по лінії WBO. Усик - не тільки чудовий боксер, але і чудова людина.
Всі повинні співпрацювати між собою, щоб знайти вихід із ситуації, який дозволить влаштувати ці поєдинки. Я розумію розчарування Ділліана і вірю, що ми можемо знайти рішення, якщо будемо розумними і розсудливими", - сказав Арум.
Нагадаємо, Арум анонсував приїзд Ломаченка у США.