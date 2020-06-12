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Ф’юрі назвав найнебезпечнішого суперника

Сьогодні 22:14 393 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував свого найнебезпечнішого суперника
Ф’юрі назвав найнебезпечнішого суперника
#Ф’юрі, #Вайлдер, #бокс

Джерело - isport.uа.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав свого найнебезпечнішого суперника.

Про це розповів сам британський боксер..

"Вайлдер як і раніше є самим небезпечним суперником для мене. Навіть після поразки, адже коли боєць програє, він або повертається в десять разів сильніше, або ламається. Деонтей вірить у свої сили, а тому повернеться сильніше і придумає більш якісний план на бій.

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Я не кажу, що у нього вийде мене перемогти, але він спробує. Це робить його більш небезпечним. Якщо я не зосереджуся на 110 відсотків, як в минулий раз, то далі не буде ніяких боїв. Мене просто винесуть з рингу на ношах", - розповів Ф’юрі.

Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.

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