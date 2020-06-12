Ф'юрі: Розмажу обличчя Вайлдера, а потім візьмуся за Джошуа

Британець впевнений, що Вайлдер не завадить йому вийти на бій з Джошуа

Джерело - BoxingScene.

Для боксера Тайсона Ф'юрі, який вже погодив фінансові умови двох поєдинків проти Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер не перешкода.

Про це заявив сам британець.

"Дуже радий, що найбільший бій в історії британського боксу узгоджений. Є тільки невелика проблема. Я спершу розмажу обличчя Вайлдера, а тільки потім візьмуся за Джошуа. Чекаємо на бій Ф'юрі - Джошуа. А до цього я нокаутую Вайлдера", - заявив Ф'юрі.

При цьому бій з Вайлдером може не відбутися в 2020 році, якщо в США буде діяти заборона глядачів на відвідування спортивних подій.

Нагадаємо, Джошуа вийшов на протест Black Lives Matter на милицях.