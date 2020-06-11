Український боксер Олександр Гвоздик, який завершив кар'єру, ще повернеться на ринг.

Про це заявив боксер Іван Редкач.

"Рішення Саші десь здивувало, але його можна зрозуміти. Це його особисте рішення, це його життя, у нього велика родина, дружина, троє дітей. Тому йому набагато видніше, як прожити своє життя.

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Але я вважаю, що не дивлячись на його останній програш Артуру Бетербієву, я його все ж вважаю найсильнішим бійцем свого дивізіону. А то, що він програв Бетербієву, на мій погляд, це те, що були допущені певні помилки в тренувальному таборі, з яких Саша зробив всі необхідні висновки і це зробило його, впевнений, ще сильніше.

Я вважаю, що він талановитий і амбіційний спортсмен і він повернеться, і проведе реванш з Бетербієвим, а результат цього поєдинку буде абсолютно іншим. І ми ще побачимо Сашу чемпіоном світу", - сказав Редкач.