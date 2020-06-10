Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик пішов з боксу, щоб зайнятися бізнесом.

Про це заявив промоутер боксера Егіс Клімас.

"Він дуже розумний хлопець. Саша зрозумів, що займатися одночасно і спортом, і бізнесом не вийде. Він з тих, хто віддається справі на 100 відсотків. Тому Гвоздик якийсь час думав над тим, чим йому займатися далі. Це його вибір", - сказав Клімас.