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Промоутер пояснив рішення Гвоздика піти з боксу

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Промоутер пояснив рішення Гвоздика піти з боксу
#Клімас, #Гвоздик

Джерело - ESPN.

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик пішов з боксу, щоб зайнятися бізнесом.

Про це заявив промоутер боксера Егіс Клімас.

"Він дуже розумний хлопець. Саша зрозумів, що займатися одночасно і спортом, і бізнесом не вийде. Він з тих, хто віддається справі на 100 відсотків. Тому Гвоздик якийсь час думав над тим, чим йому займатися далі. Це його вибір", - сказав Клімас.

Нагадаємо, що на професійному рингу українець провів 18 поєдинків, здобувши при цьому 17 перемог (14 нокаутом). В останньому бою, який відбувся в жовтні 2019 року, Олександр поступився титулом чемпіона WBC росіянину Артуру Бетербієву.

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