Гвоздик назвав причину, по якій не хоче проводити свої бої в Україні

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик не хоче проводити свої бої в Україні через фінансові питання.

Про це заявив сам боксер.

"На сьогодні мені 33 роки, у мене є сім'я. Будь-яка підготовка вимагає вкладення фінансів, свого здоров'я і купи зусиль. Безкоштовно сьогодні я цього робити не готовий і не хочу. Якщо я не зможу заробляти собі на життя боксом, то піду працювати підсобником або касиром в McDonalds.

Сьогодні в Україні ситуація така, що не вийде "відбити" всі витрачені зусилля. З ким я буду там боксувати? Природно, якщо в Україні хочуть бачити мій бій, то мені повинні підібрати гідного опонента. Я ж не буду боксувати з якимось першорозрядником з клубів.

Щоб боксувати на гідному рівні проти гідного опонента, я повинен пройти якісну підготовку з хорошими спаринг-партнерами та всіма відповідними моментами, що затратно і натужно. Хочеться отримати винагороду за свою працю. Тому мені здається, що на сьогодні це малоймовірно, тому що в Україні ця індустрія не так розвинена, як в США", - сказав Гвоздик.