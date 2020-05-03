Гвоздик розповів, хто з українських боксерів незабаром може стати чемпіоном світу

Українець Олександр Хижняк матиме хороші перспективи у професійному боксі.

Про це заявив колишній чемпіон WBC Олександр Гвоздик.

"Хто з українців може завоювати титул? Перший, хто відразу спадає на думку, - це Олександр Хижняк. Зараз він виступає в любителях. Я не знаю, чи планує він перехід в профі після Олімпіади в Токіо. Але в будь-якому випадку, Хижняк - цікавий боксер, лідер збірної.

У кого ще є шанси? Якщо чесно, не знаю. Я не особливо стежу за українським боксом. Але ось першим приходить на розум Хижняк. Думаю, що у нього все вийде після переходу в профі", - сказав Гвоздик.