Гвоздик розповів, хто з українських боксерів незабаром може стати чемпіоном світу

Джерело - iSport.ua.
Українець Олександр Хижняк матиме хороші перспективи у професійному боксі.
Про це заявив колишній чемпіон WBC Олександр Гвоздик.
"Хто з українців може завоювати титул? Перший, хто відразу спадає на думку, - це Олександр Хижняк. Зараз він виступає в любителях. Я не знаю, чи планує він перехід в профі після Олімпіади в Токіо. Але в будь-якому випадку, Хижняк - цікавий боксер, лідер збірної.
У кого ще є шанси? Якщо чесно, не знаю. Я не особливо стежу за українським боксом. Але ось першим приходить на розум Хижняк. Думаю, що у нього все вийде після переходу в профі", - сказав Гвоздик.
Нагадаємо, що Хижняк - чемпіон світу і Європи 2017 року і переможець Європейських ігор 2019 року.
Раніше, Гвоздик планує виграти титул WBO.