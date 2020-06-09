Джерело - sport.ua.
Боксер Дерек Чісора готовий спробувати свої сили в MMA.
Про це розповів сам боксер.
"Я вже готовий, хочу битися. Сказав менеджеру Девіду Хею, що хочу спробувати себе в клітці. Мені це потрібно. Тому наступний бій буде або проти Усика, або в рамках MMA.
Ми не знаємо, коли зможемо організувати боксерський поєдинок, а тому MMA - хороший варіант", - впевнений Чісора.
Раніше, Чісора назвав найперспективнішого британського суперваговика.
Нагадаємо, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.