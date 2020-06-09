Боксер Дерек Чісора готовий спробувати свої сили в MMA.

Про це розповів сам боксер.

"Я вже готовий, хочу битися. Сказав менеджеру Девіду Хею, що хочу спробувати себе в клітці. Мені це потрібно. Тому наступний бій буде або проти Усика, або в рамках MMA.

Ми не знаємо, коли зможемо організувати боксерський поєдинок, а тому MMA - хороший варіант", - впевнений Чісора.