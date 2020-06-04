Чісора назвав найперспективнішого британського суперваговика

Джерело - Radio Times.
Боксерський надважкий дивізіон у Великій Британії буде процвітати ще 20-30 років.
Про це заявив боксер Дерек Чісора.
"У Лондоні зараз дуже шумно. Є я, Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Ділліан Вайт, Даніель Дюбуа, Джо Джойс, Девід Прайс. Я впевнений, що надважкий дивізіон в Британії буде процвітати ще 20-30 років.
Хто найперспективніший? Дюбуа. Він буде приголомшливим боксером. Мені подобається його відношення до спорту в цілому, в тому числі - до спарингів, за якими я час від часу спостерігав", - сказав Чісора.
Нагадаємо, що наступним суперником Дерека мав стати українець Олександр Усик, але через пандемію коронавірусу зустріч перенесли на невизначений час.
Раніше, Чісора висловлював бажання допомогти Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.