Чісора назвав найперспективнішого британського суперваговика

Боксерський надважкий дивізіон у Великій Британії буде процвітати ще 20-30 років.

Про це заявив боксер Дерек Чісора.

"У Лондоні зараз дуже шумно. Є я, Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Ділліан Вайт, Даніель Дюбуа, Джо Джойс, Девід Прайс. Я впевнений, що надважкий дивізіон в Британії буде процвітати ще 20-30 років.

Хто найперспективніший? Дюбуа. Він буде приголомшливим боксером. Мені подобається його відношення до спорту в цілому, в тому числі - до спарингів, за якими я час від часу спостерігав", - сказав Чісора.