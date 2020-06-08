Гарсія: Ломаченко - чудовий, але його резюме не найкраще у світі

Джерело - Boxingnews 24.
В українського боксера Василя Ломаченка ще не було боїв, які визначили б його кар'єру.
Про це заявив боксер Раян Гарсія.
"У Сауля Альвареса одне з найкращих резюме в світі, він не програвав протягом довгого часу. Насправді, він програв лише Флойду Мейвезеру. Я не розумію, чому б не поставити його на вершину pound-for-pound.
Ломаченко - чудовий боєць, його резюме в порядку, але воно не найкраще в світі. Я не буду брехати. Ломаченко - крутий боксер, але у нього не найкраще резюме. Те ж саме можна сказати про Теренса Кроуфорда. Ні у кого з них не було боїв, які визначили б їх кар'єру.
Важливо: Поєдинок Ломаченко - Лопес може відбутися з глядачами
Принаймні Канело бився з Геннадієм Головкіним. Цей поєдинок був визначальним для його кар'єри. Так чому б не поставити Альвареса на перше місце P2P? Я дійсно не розумію, чому він не очолює цей рейтинг. Думаю, що зараз Канело повинен бути лідером pound-for-pound", - сказав Гарсія.
Нагадаємо, Арум анонсував приїзд Ломаченка у США.