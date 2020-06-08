Гарсія: Ломаченко - чудовий, але його резюме не найкраще у світі

В українського боксера Василя Ломаченка ще не було боїв, які визначили б його кар'єру.

Про це заявив боксер Раян Гарсія.

"У Сауля Альвареса одне з найкращих резюме в світі, він не програвав протягом довгого часу. Насправді, він програв лише Флойду Мейвезеру. Я не розумію, чому б не поставити його на вершину pound-for-pound.

Ломаченко - чудовий боєць, його резюме в порядку, але воно не найкраще в світі. Я не буду брехати. Ломаченко - крутий боксер, але у нього не найкраще резюме. Те ж саме можна сказати про Теренса Кроуфорда. Ні у кого з них не було боїв, які визначили б їх кар'єру.