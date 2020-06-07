Поєдинок Ломаченко - Лопес може відбутися з глядачами

Бій може відбутися на стадіоні команди НФЛ

Джерело - Sky Sports.

Поєдинок між легковаговиком Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 11 КО) може відбутися при 10 тисячах глядачів.

Про це заявив глава Top Rank Боб Арум.

"Великий бій, ми сподіваємося зробити його у вересні з обмеженою кількістю глядачів. Ми розмовляємо з американською футбольною командою НФЛ Лас-Вегас Рейдерс, у якій прекрасний новий стадіон вартістю 1,8 мільярда доларів (Allegiant Stadium на 65 тисяч глядачів - прим.)", - сказав Арум.

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