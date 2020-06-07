Поєдинок Ломаченко - Лопес може відбутися з глядачами

Джерело - Sky Sports.
Поєдинок між легковаговиком Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 11 КО) може відбутися при 10 тисячах глядачів.
Про це заявив глава Top Rank Боб Арум.
"Великий бій, ми сподіваємося зробити його у вересні з обмеженою кількістю глядачів. Ми розмовляємо з американською футбольною командою НФЛ Лас-Вегас Рейдерс, у якій прекрасний новий стадіон вартістю 1,8 мільярда доларів (Allegiant Stadium на 65 тисяч глядачів - прим.)", - сказав Арум.
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"Вони розмовляли з нами про те, щоб провести бій на їх стадіоні для 10 тисяч глядачів, розсіяних по арені. Всі працюють, щоб це відбулося. Але ми не можемо нічого говорити напевно, поки не задовольнимо запити регулюючих органів", - підсумував функціонер.