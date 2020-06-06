Ти хочеш, щоб у мене будинок в Краснодоні загорівся: Берінчик різко відреагував на запитання про українську владу

Джерело - Чемпіон.
Українського чемпіон за версією WBO International Дениса Берінчика (13-0, 9 КО) роздратувало питання про українську владу.
Про це розповів сам боксер.
"Денис, чи віриш ти в наш уряд? Пройшов рік, а видимих змін немає. Чи віриш ти, що нові обличчя держави здатні щось змінити в Україні?
І Беринчик на підвищених тонах заявив:
Я не буду відповідати на це питання. Ти не туди копаєш, що не на спортивну ідеологію питання мені насипаєш.
Ти хочеш, щоб я тобі відповів і у мене будинок в Краснодоні загорівся, я не можу зрозуміти? Я там народився, виріс і живу. Я можу тобі багато чого цікавого розповісти, але ти хочеш, щоб у мене потім були проблеми? Я краще помовчу. Я не політ. діяч, що не історик, що не політолог. Я простий спортсмен. Не мені міркувати на такі теми", - розповів Берінчик.
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Нагадаємо, Берінчик закликав підписати петицію про блокування доступу до порноматеріалів в Україні.