Ти хочеш, щоб у мене будинок в Краснодоні загорівся: Берінчик різко відреагував на запитання про українську владу

Українського чемпіон за версією WBO International Дениса Берінчика (13-0, 9 КО) роздратувало питання про українську владу.

Про це розповів сам боксер.

"Денис, чи віриш ти в наш уряд? Пройшов рік, а видимих ​​змін немає. Чи віриш ти, що нові обличчя держави здатні щось змінити в Україні?

І Беринчик на підвищених тонах заявив:

Я не буду відповідати на це питання. Ти не туди копаєш, що не на спортивну ідеологію питання мені насипаєш.

Ти хочеш, щоб я тобі відповів і у мене будинок в Краснодоні загорівся, я не можу зрозуміти? Я там народився, виріс і живу. Я можу тобі багато чого цікавого розповісти, але ти хочеш, щоб у мене потім були проблеми? Я краще помовчу. Я не політ. діяч, що не історик, що не політолог. Я простий спортсмен. Не мені міркувати на такі теми", - розповів Берінчик.