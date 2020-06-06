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Арум: Не бачу змісту у поєдинку Ф’юрі – Вайт

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Боб Арум прокоментував бій Ф’юрі – Вайт
Арум: Не бачу змісту у поєдинку Ф’юрі – Вайт
#Ф’юрі, #Вайт, #Арум

Джерело - isport.ua.

Промоутер чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі Боб Арум планує скасувати обов'язковий захист титулу свого клієнта проти Ділліана Вайта.

Про це розповів сам промоутер.

"Я вже втомився від того, що моїх провідних боксерів змушують проводити безглузді бої проти обов'язкових претендентів. Не хочу ображати Уайта, але той факт, що він є обов'язковим претендентом, нічого для мене не значить.

Важливо: Президент WBC: У Вайта ще буде шанс провести титульний бій

Якби цей бій відбувся, то результат був таким же, як і в поєдинку Тайсона з Отто Валлін. Не бачу сенсу в таких івентах. Промоутерам потрібно знайти спільну мову, щоб все проходило на найвищому рівні. Після цього ми подбаємо про обов'язкові претендентах", - розповів Арум.

Раніше, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.

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