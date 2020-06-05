Сулейман висловився про ситуацію у хевівейті

Джерело - Boxing Scene.

Ділліан Вайт, який звинуватив президента WBC Маурісіо Сулеймана в небажанні організувати йому титульний бій з Тайсоном Ф'юрі, ще проведе поєдинок за пояс.

Про це заявив функціонер.

"Організація розглядатиме кожен випадок окремо. Ми знаємо, що Уайт є тимчасовим чемпіоном і обов'язковим претендентом на титул. У Ділліан ще буде шанс - він повинен вийти в ринг до лютого 2021 року. Але спочатку цього хлопця чекає зустріч з Олександром Повєткіним", - зазначив Сулейман.

Нагадаємо, що в наступному поєдинку Уайт повинен був зустрітися з росіянином Олександром Повєткіним, однак через пандемію коронавірусу бій перенесли на невизначений час.

Раніше, Ф'юрі став найбільш високооплачуваним боксером року.