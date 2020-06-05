Чісора готовий битися з Усиком у Саудівській Аравії

Бій Олександр Усик - Дерек Чісора можуть перенести з Великої Британії до Саудівської Аравії, в якій супернику українця доволі комфортно.

Про це заявив сам Чісора.

"Спершу я думав, що Саудівська Аравія - це не дуже круто. Але я там був під час бою Джошуа - Руїс, і це неймовірно. Можливо, пару років тому там була інша ситуація, але зараз вони відкриті для всіх.

Все пройшло відмінно, я відчував себе в безпеці. Чув, вони будують нову арену, яку назвуть Мекка боксу.

"Кожен хоче отримувати більше грошей, а Саудівська Аравія готова платити більше за бокс. Думаю, варто частіше проводити бої там", - сказав Чісора.