Американець Деонтей Вайлдер у цьому році може не вийти на бій проти Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Я не впевнений, що Вайлдер буде готовий битися цього року. У мене є таке відчуття. Загалом, я був би радий, щоб Ділліан Вайт вже у 2020-му вийшов битися з Тайсоном. Якщо Вайлдер не готовий, такий варіант на 100 відсотків повинен бути санкціонований WBC.

Якщо Ф'юрі буде битися з Вайтом, бій за звання абсолютного чемпіона світу між двома британцями в будь-якому разі не втратить актуальність, адже переможець вийде на Джошуа. Ми готові влаштувати бій Джошуа проти Ф'юрі прямо зараз, але ми не ігноруємо того, що Ділліан Вайт повинен отримати те, до чого він так довго йшов, для чого наполегливо працював, і що йому обіцяли - бій за титул чемпіона світу", - розповів Гірн.