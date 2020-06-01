Хейні втече від Ломаченка в іншу вагову категорію

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (24-0, 15 КО) скоро змінить вагову категорію.

Про це заявив Флойд Мейвезер-молодший.

Сам чемпіон розраховує повернутися на ринг в кінці літа.

"Наразі ми сподіваємося повернутися на ринг в серпні. Поки ще нічого не затверджено, але це план. Зараз рано говорити про суперника, оскільки ще не ясно, коли і де пройде бій, і чи знімуть заборону на переміщення", - сказав Хейні.