 Хейні втече від Ломаченка в іншу вагову категорію | Бокс | Champion.com.ua
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Хейні втече від Ломаченка в іншу вагову категорію

Сьогодні 19:25 772 0
Американець розраховує виступити у серпні
Хейні втече від Ломаченка в іншу вагову категорію
#Хейні, #Ломаченко

Джерело - iSport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (24-0, 15 КО) скоро змінить вагову категорію.

Про це заявив Флойд Мейвезер-молодший.

"Хейні проведе ще один бій у легкій категорії і перейде в суперлегку вагу", - заявив Мейвезер.

Сам чемпіон розраховує повернутися на ринг в кінці літа.

"Наразі ми сподіваємося повернутися на ринг в серпні. Поки ще нічого не затверджено, але це план. Зараз рано говорити про суперника, оскільки ще не ясно, коли і де пройде бій, і чи знімуть заборону на переміщення", - сказав Хейні.

Нагадаємо, Лінарес хоче реваншу з Ломаченком.

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