Джошуа розповів, що завадило Кличку стати найвідомішим боксером у світі

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) хоче бути схожим на українця Володимира Кличка.

Про це заявив сам британець.

"З кого я беру приклад, так це з Володимира Кличка. Але це складно, тому що коли я прийшов в бокс, я розумів як працює ринок. Англійська - не рідна мова для Кличка, його ім'я - не західне. Воно не дуже впізнаване і не так добре запам'ятовується, як Ентоні Джошуа.

Кличко спробував, але його команда зрозуміла, що Володимира складно просувати в маркетинговому плані. Проте, якби Кличко добре володів англійською, а його ім'я було легше вимовляти, то з точки зору маркетингового просування він був би одним з найвідоміших боксерів, яких коли-небудь бачив світ. Я спробую використовувати формулу поведінки Кличка, оскільки його дуже поважають за межами рингу.

Зараз на ринг повертається Майк Тайсон. Його команда покликала для спільної роботи Кличка. Вони могли подзвонити кому завгодно, але зателефонували йому. Все тому, що він супертяж, якого поважають, він знає, як працює бізнес. Я дуже хотів би, щоб мене теж таким запам'ятали. Володимир Кличко - це людина, на яку я рівняюся прямо зараз", - сказав Джошуа.