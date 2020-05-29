Ф’юрі вказав, яким ударом нокаутує Джошуа

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений у своїй перемозі над володарем титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам британський боксер.

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"Думаю, що зможу нокаутувати Джошуа вже в другому або третьому раунді. Я накинуся на нього, як це робив Енді Руїс. Яким ударом нокаутую Джошуа? Це буде лівий хук в скроню. Ви побачите, як ноги Ентоні кинуться в танок після пропущеного удару.", - відзначив Ф'юрі.