 Ломаченко полетить у США через Москву | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко полетить у США через Москву

Сьогодні 14:42 983 0
Боб Арум прокоментував шлях Василя Ломаченка у США
Ломаченко полетить у США через Москву
#Ломаченко, #Лопес, #Арум

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) буде добиратися до США на бій проти володаря поясу IBF Теофімо Лопеса через Росію.

Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Якщо у вас зараз немає візи, то вам не пощастило, оскільки всі консульства закриті, а видача віз припинена. Тому у вас обов'язково повинна бути віза. До того ж вам потрібно перебувати в країні, з якої можна добратися в США.

Актуально: Бій Ломаченко – Лопес може відбутися на відкритому повітрі

Наприклад, ми не можемо привезти сюди британців. Ми не можемо привезти європейців, якщо тільки вони не живуть в одній з країн колишнього СРСР. Річ у тому, що з якихось божевільним причин заборона на подорожі на них не поширюється. У випадку з Ломаченко, ми доставимо його в Москву, а звідти - в США. З цим не буде проблем, адже у Василя є грін-карта", - сказав Арум.

Нагадаємо, Лопес хоче битися з Хейні після перемоги над Ломаченком.

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