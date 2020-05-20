Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) буде добиратися до США на бій проти володаря поясу IBF Теофімо Лопеса через Росію.
Про це розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
"Якщо у вас зараз немає візи, то вам не пощастило, оскільки всі консульства закриті, а видача віз припинена. Тому у вас обов'язково повинна бути віза. До того ж вам потрібно перебувати в країні, з якої можна добратися в США.
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Наприклад, ми не можемо привезти сюди британців. Ми не можемо привезти європейців, якщо тільки вони не живуть в одній з країн колишнього СРСР. Річ у тому, що з якихось божевільним причин заборона на подорожі на них не поширюється. У випадку з Ломаченко, ми доставимо його в Москву, а звідти - в США. З цим не буде проблем, адже у Василя є грін-карта", - сказав Арум.
Нагадаємо, Лопес хоче битися з Хейні після перемоги над Ломаченком.