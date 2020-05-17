Арум анонсував бій Ломанченко - Лопес

Поєдинок Ломанченко - Лопес ніхто не скасовував.

Про це повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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"Ніхто не скасовував бій Ломаченко - Лопес. Ми хочемо, щоб він відбувся якнайскоріше. Ломаченко в Україні і ми вивчаємо питання його повернення в США.

Лопес і його менеджери готові на цей поєдинок. Проміжних боїв також не плануємо. Ймовірно, цей бій відбудеться без глядачів.

Ми влаштуємо поєдинок. Сподіваюся, ми зробимо це до вересня, якщо зможемо доставити Ломаченка і його команду в США", - сказав Арум.