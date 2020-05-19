Лопес хоче битися з Хейні після перемоги над Ломаченком

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес хоче битися з володарем поясу WBC Девіном Хейні.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я хочу, щоб Хейні зустрівся з моїми руками, як і особи всіх інших бійців в легкій вазі. Упевнений, що у мене вийде влаштувати бій з Хейні після перемоги над Ломаченком. Я отримаю цей поєдинок, потрібно лише виписати Девіну великий чек.

Це правда, що ми пропонували бій Хейні. Може, нам потрібно зробити пропозицію безпосередньо йому, оскільки він працює з Гірном. Але ми пропонували влаштувати поєдинок ", - відзначив Лопес.