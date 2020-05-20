Бій Ломаченко – Лопес може відбутися на відкритому повітрі

Боб Арум прокоментував бій Ломаченко – Лопес

Бій Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) проти Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) може відбутися у вересні на відкритому повітрі.

Про це розповів американський промоутер Боб Арум.

Важливо: Гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися

"Ясна річ, бій відбудеться на платній системі (PPV). Це великий бій. Думаю, ми щось придумаємо. Наприклад, організуємо шоу на відкритому повітрі. Є багато інших інноваційних методів, щоб організувати шоу з глядачами, але не порушувати соціальне дистанціювання", - розповів Арум.

Нагадаємо, Лопес хоче битися з Хейні після перемоги над Ломаченком.