Гонорари Ломаченка можуть різко скоротитися

Гонорари боксерів можуть впасти в чотири рази

Через пандемію коронавірусу можуть різко скоротитися гонорари чемпіона світу Василя Ломаченка.

Про це повідомляє mixsport.pro.

Нещодавно Теофімо Лопес розповів, що його бій з Василем Ломаченком не відбудеться. Основною причиною стало не закриття кордонів, а значне скорочення гонорарів боксерів.

Такі зміни викликані кон'юнктурою ринку. Правами на бої Василя володіє американська компанія Top Rank, яка і виплачує гонорари Ломаченку. Головним джерелом доходів Top Rank є продаж телеправ на свої боксерські шоу. Партнер Top Rank — телевізійний гігант ESPN, який завдяки якісному контенту розвиває свою стрімінгову платформу ESPN +. Контракт, підписаний у 2018 році, дозволив Top Rank генерувати більше прибутку і підвищити гонорари своїм бійцям.

Важливо: Тренер Грицая: В Усика з Ломаченком куратор із ФСБ

Але в останні місяці ситуація змінилася. ESPN не закуповує трансляції у Top Rank, оскільки спортивні шоу не проводяться. Контракт телепартнера з промоутерською компанією переглядається. І це безпосередньо впливає на гонорари боксерів.

До того ж промоутерські компанії в нинішніх умовах тимчасово позбавляються ще однієї значної статті доходів. Перші свої боксерські шоу після пандемії будуть проводитися без глядачів. А продаж квитків на шоу була другою статтею доходів після продажу телеправ.

Ці причини і визначили обвал гонорарів боксерів. Про це нещодавно сказав навіть промоутер Ломаченка Боб Арум. На його думку, боксерам доведеться змиритися зі значним скороченням гонорарів.

Нагадаємо, Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком.