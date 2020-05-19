Джерело - Sky Sports.
Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі весь час недооцінювали.
Про це заявив сам боксер.
"Мені говорили, що я ніколи нічого не доб'юся і не буду відданий боксу.
Потім мене списали з рахунків, тому що я не мав гарного тіла, як всі інші. Потім вони списали мене, тому що чемпіоном світу в надважкій вазі був Володимир Кличко.
Я повинен був їхати на бій в Німеччину, і мене всі ховали. Потім вони мене ще раз списали, бо я важив 28 стоунів (майже 180 кг) і мав проблеми з психічним здоров'ям, але це не зупинило мене", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, в бою, який відбувся в кінці 2015 року, Володимир Кличко поступився Ф'юрі за очками.
Раніше, Чісора заявляв, що Кличко міг би ще включитися в битву суперваговиків.