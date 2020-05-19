Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі весь час недооцінювали.

Про це заявив сам боксер.

"Мені говорили, що я ніколи нічого не доб'юся і не буду відданий боксу.

Потім мене списали з рахунків, тому що я не мав гарного тіла, як всі інші. Потім вони списали мене, тому що чемпіоном світу в надважкій вазі був Володимир Кличко.

Я повинен був їхати на бій в Німеччину, і мене всі ховали. Потім вони мене ще раз списали, бо я важив 28 стоунів (майже 180 кг) і мав проблеми з психічним здоров'ям, але це не зупинило мене", - сказав Ф'юрі.