Тренер Альвареса назвав терміни бою з Головкіним

Едді Рейносо прокоментував майбутнє Сауля Альвереса

Чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Альварес зможе зустрітися з Геннадієм Головкіним наприкінці року.

Про це розповів тренер мексиканця Едді Рейносо поділився планами на майбутнє свого підопічного.

"Ми дійсно хочемо провести в цьому році два бої. Сауль не міг боксувати в травні, тому ми дивимося на вересень і грудень. Ми говоримо про потенційних супротивників на початок осені, таких як Біллі Джо Сондерс, Калеб Плант і Давид Бенавідес.

Актуально: Дерев'янченко: Восени можливий бій з Альваресом

А з Головкіном Сауль може зустрітися в грудні. Його люди вже сказали, що він не хоче проводити бій з Альваресом до тих пір, поки не відбудеться його бій проти Каміла Шеремета", - розповів Рейносо.

Відзначимо, що Головкін і Альварес провели вже два бої між собою. Один завершився внічию, а другий - перемогою мексиканця.

Нагадаємо, Альварес назвав приблизну дату повернення на ринг.