Суперник мексиканця невідомий

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) має повернутися на ринг восени.

Про це він розповів ESPN.

"Попередньо мій наступний бій відбудеться у вересні. Саме в цей час я повинен битися. Але зараз я перебуваю в режимі очікування через пандемію коронавіруса. Нічого не відбувається і нічого не обговорювалося", - сказав Альварес.

Нагадаємо, Головкін не бажає у вересні битися з Альваресом.

Раніше повідомлялося, що Дерев'янченко в травні міг провести бій з Альваресом.