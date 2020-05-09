Дерев'янченко: Восени можливий бій з Альваресом

Команда українського боксера Сергія Дерев'янченко (13-2, 10 КО) може отримати бій з чемпіоном WBA і володарем франчайзингового поясу WBC Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Головкін сказав, що не буде відразу битися з Канело, а восени проведе захист проти Шеремети. В цей час твоя команда може організувати бій з Альваресом? Я думаю що це можливо. Моя команда може організувати цей бій. І мої фанати, і фанати Канело будуть щасливі побачити цей поєдинок", - відзначив Дерев'янченко.