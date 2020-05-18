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Лопес заговорив про поєдинки з Раміресом і Тейлором

Сьогодні 20:40 1196 0
Американець хоче стати абсолютним чемпіоном в 135 і 140 фунтах
Лопес заговорив про поєдинки з Раміресом і Тейлором
#Лопес, #Рамірес

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес планує стати абсолютним чемпіоном не тільки в легкій вазі (135 фунтів), але і на категорію вище (140 фунтів).

Про це заявив сам боксер.

"Ми можемо зробити бій з Хосе Рамірес або Джошем Тейлором. Ми здатні виступати в різних вагових категоріях.

Я навіть не хочу, щоб ці двоє билися один з одним. Я бажаю завоювати всі ці пояси. Я хочу стати абсолютним чемпіоном в 135 і 140 фунтах", - сказав Лопес.

Раніше, Арум анонсував бій Ломанченко - Лопес.

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