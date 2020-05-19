Лопес: Ломаченко знає, що я не зможу вкластися у вагу

Теофімо Лопес прокоментував бій з Василем Ломаченком

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) вказав причину, чому його бій проти володаря поясів WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) може не відбутися.

Про це розповів сам американський боксер.

"Ми намагаємося зрозуміти, чи не відмовиться Ломаченко від цього бою. Моя логіка проста - не потрібно відступати. Всі хочуть, щоб цей бій відбувся. Я безумовно планую набрати вагу. 140 фунтів (перша напівсередня вага) будуть наступними, я дуже близький до цього. Річ у тому, що саме тому я підтримую себе у формі. Якщо я не буду цього робити, буду дуже великим для легкої ваги. Мої кістки все ще ростуть. Я повинен стежити за своєю вагою, щоб провести ще один або два бої в 135 фунтах до переходу в дивізіон вище. Нічого не можу обіцяти. Я хочу бою з Ломаченком, але через те, що пандемія триває, цей варіант поступово зникає. Ситуація погана, ненавиджу все це. Вони вичікують. Вони знають, що я більше не зможу вкластися у вагу", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Лопес заговорив про поєдинки з Раміресом і Тейлором.

Раніше, Арум анонсував бій Ломанченко - Лопес.