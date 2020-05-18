Гвоздик хоче реваншу з Бетербієвим

Олександр Гвоздик прокоментував своє майбутнє

Олександр Гвоздик планує повернути собі титул і провести бій-реванш з Артуром Бетербієвим.

Про це розповів сам боксер.

"План полягав у тому, щоб тримати Бетербієва на дистанції. Мабуть, я не був повністю готовий до його тиску. Реванш? Звичайно, я хочу ще одного поєдинку з ним. Але ясно, що зараз це питання не може навіть підніматися. Потрібно бути прагматичним. Мета - стати чемпіоном в іншій організації, а потім виходити на Бетербієва", - сказав Гвоздик.

Поки немає інформації, хто стане наступним суперником Гвоздика і коли може відбутися бій.

Нагадаємо, Гвоздик назвав причину, по якій не хоче проводити свої бої в Україні.

Раніше Гвоздик назвав ім'я найбільш недооціненого українського ТОП-боксера.