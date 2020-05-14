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Тренер Грицая: В Усика з Ломаченком куратор із ФСБ

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#Усик, #Ломаченко

Джерело - Главком.

У значній частині українських спортсменів є один куратор - із ФСБ.

Про це заявив тренер борця Богдана Грицая Олексій Семенюшко.

"У значній частині українських спортсменів - один куратор. Той же, що і в Усика з Ломаченком - ФСБ. От раніше у нас головним тренером по дзюдо працювала Анна Каштанова. Вона відправила двох учнів в Грозний, в Чечню, на турнір пам'яті Ахмата Кадирова, за гроші Рамзана Кадирова.

Звичайно, ми її звільнили, але нас ніхто не підтримав. Тому що, повторюю, куратор, у цієї спільноти один. Думаєте, дарма глава НОК України Сергій Бубка - один з небагатьох, хто підтримує Росію на всіх голосуваннях?

Насправді ситуацію виправити дуже просто. Держава повинна створити умови для розвитку спорту на законодавчому рівні і не впливати на нього взагалі. У спорті повинні існувати тільки спортсмени, тренери та люди, які виділяють кошти, а не міністерство і купа відомств.

В таких умовах федерації будуть зацікавлені в тому, щоб їх види спорту були прогресивними і привабливими, щоб люди хотіли віддавати в них дітей, а потенційні спонсори - фінансувати. Думаю, Сепар не захоче фінансувати ніхто", - сказав Семенюшко.

Раніше, Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ.

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