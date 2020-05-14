Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком

Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) свій наступний бій проведе не з українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Про це заявив американський чемпіон IBF.

"Бій з Ломою не відбудеться, адже він зараз в Україні, а через коронавірус вони ввели карантин і наклали заборону на авіарейси. Тобто він фізично не зможе зараз прибути в США.

Ми спробували зробити бій з Девіном Хейні, але відповіді так і не отримали", - заявив Лопес.