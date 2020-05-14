Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком

Джерело - vringe.com.
Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) свій наступний бій проведе не з українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).
Про це заявив американський чемпіон IBF.
"Бій з Ломою не відбудеться, адже він зараз в Україні, а через коронавірус вони ввели карантин і наклали заборону на авіарейси. Тобто він фізично не зможе зараз прибути в США.
Ми спробували зробити бій з Девіном Хейні, але відповіді так і не отримали", - заявив Лопес.
Раніше, Усик і Ломаченко були включені в базу даних сайту Миротворець.