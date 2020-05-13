Джерело - Чемпіон.
29-річний український борець і депутат Верховної Ради України Жан Беленюк має бажання стати суддею протистояння 33-річного українського боксера Олександра Усика з хейтерами.
Про це заявив сам борець.
"Поки всі викликають Олександра Усика на бій, вирішив запропонувати свою кандидатуру в якості судді цього протистояння. Чесність і неупередженість гарантую.
P.S. Від гонорару відмовляюся, в нинішньому статусі згідно із законом не положено", - написав Беленюк.
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Нагадаємо, український борець викликав на бій Олександра Усика.