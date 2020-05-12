Ветеран АТО викликав на бій Усика

Ветеран готовий битися з Олександром Усиком

Начальник управління у справах ветеранів війни та колишній ветеран АТО 37-річний Андрій Грачов викликав на бій боксера Олександра Усика.

Про це він розповів у Facebook.

Грачова роздратував відповідь Усика українському борцю Богдану Грицаю, де боксер сказав, що буде битися тільки в рингу.

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Грачов нагадав Усику, що Україна воює з Росією, яка окупувала українські території і здійснює обстріли.

Ветеран є колишнім призером чемпіонатів України з самбо і дзюдо.

Відзначимо, що пізніше пост став недоступний.

Нагадаємо, український борець викликав на бій Олександра Усика.