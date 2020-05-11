 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля хевівейту | Бокс | Champion.com.ua
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Холіфілд назвав ім'я справжнього короля хевівейту

Сьогодні 14:55 1099 0
Американець вважає, що бокс зав'язаний на психології
Холіфілд назвав ім'я справжнього короля хевівейту
#Холіфілд, #Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Найкращим боксером у надважкій ваговій категорії на сьогодні є Тайсон Ф'юрі.

Про це заявив легендарний Евандер Холіфілд.

"Хто справжній король хевівейту? Тайсон Ф'юрі. Він може битися! Різниця в людях тільки в тому, наскільки старанно вони працюють. Джошуа може бути найкращим боксером з усіх, але ви ніколи не знаєте, чого очікувати від Ф'юрі. У нього довгі руки і він викидає удари, яких ви не бачите. Він може внести корективи під час бою.

Бокс зав'язаний на психології - він про те, хто ментально сильніший, що переважає над фізичними аспектами. Люди думали, що вони можуть перемогти мене через те, як я виглядаю. Ф'юрі також не виглядає так, ніби може це зробити, але він продовжує доводити, що може", - сказав Холіфілд.

Раніше, Холіфілд назвав пріоритетного суперника для свого повернення.

Нагадаємо, Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном.

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