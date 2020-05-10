Холіфілд назвав пріоритетного суперника для свого повернення

Джерело - tmz.com.
57-річний американський боксер Евандер Холіфілд, який оголосив про своє повернення в бокс, готовий побитися з 52-річним колишнім боксером Ріддіком Боу.
Про це заявив сам легендарний боксер.
"Всі переговори веде мій менеджер. Що стосується мене, то особисто я б попросив про поєдинок тільки з однією людиною - Ріддіком Боу. А ось Майк Тайсон - мій друг", - сказав Холіфілд.
Холіфілд і Боу провели три поєдинки. Рахунок в серії - 2:1 на користь Боу.
Раніше, Холіфілд назвав умову бою з Тайсоном.