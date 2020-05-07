Евандер Холіфілд прокоментував повернення у бокс

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд заявив про повернення в бокс.

Про це розповів сам боксер.

"Чемпіон повернувся. Хочу оголосити, що повернуся на ринг. Буду боротися у виставкових боях за велику справу", - розповів Холіфілд.

Відзначимо, що 57-річний американець був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік. У його активі 57 поєдинків, 44 перемоги, 10 поразок і дві нічиї.

Нагадаємо, Тайсону пообіцяли мільйон доларів за повернення на ринг.