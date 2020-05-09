Девіс: Я поб'ю Ломаченка в дев'ятому або десятому раунді

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) достроково переможе чемпіона WBC WBA WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

"Я поб'ю Ломаченко в дев'ятому або десятому раунді. У боксі не так багато людей, які можуть стояти лицем до лиця зі мною, особливо в легкій вазі.

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Я не бачу того, хто б міг зупинити мене. Я дійсно можу битися, у мене є навички. Багато боксерів не використовують свій мозок, вони користуються тільки ногами, щоб йти", - сказав Джервонта Девіс.